Полицейские помогли беременной женщине доехать до роддома в Петербурге

На выписке семью ждал приятный момент. Тот же инспектор ДПС, который помог в критической ситуации, приехал поздравить родителей и подарил им детское автокресло. Теперь малышу с первых поездок обеспечена безопасность, а у родителей останется память о том, как обычное дежурство стало спасением в важный день их жизни.