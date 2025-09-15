Полицейские помогли беременной женщине доехать до роддома в Петербурге

Полицейские помогли роженице быстро добраться до роддома, миновав петербургские пробки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
— На Арсенальной улице к наряду ДПС обратился водитель Skoda. Он рассказал, что его беременной супруге, находящейся в салоне, срочно нужна госпитализация. Мужчина волновался, что из-за пробок они не успеют вовремя добраться до медиков, — рассказали.
Оценив ситуацию, командир экипажа решил не ждать скорую помощь и предложил сопроводить автомобиль. Патрульная машина включила сирену и организовала «зеленый коридор» через плотный поток машин. Это позволило легковушке без задержек доехать до больницы. Женщину приняли врачи, и спустя несколько дней у супругов появился сын, которому дали имя Матвей.
На выписке семью ждал приятный момент. Тот же инспектор ДПС, который помог в критической ситуации, приехал поздравить родителей и подарил им детское автокресло. Теперь малышу с первых поездок обеспечена безопасность, а у родителей останется память о том, как обычное дежурство стало спасением в важный день их жизни.