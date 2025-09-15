Газопровод между Аптекарским и Каменным островами поселился под дном Невки

Сейчас одобрили заявку газовой компании на завершение работ по дюкерному переходу газопровода между двумя островами. Этот метод предполагает прокладку трубы не по дну Малой Невки, а в грунте под ней.
Газопровод среднего давления проложен двумя нитками открытым и закрытым способами с использованием горизонтально-направленного бурения. Организация выполнила 90% работ по разрешению ГАТИ: разработку котлованов, прокладку газопровода, очистку, испытания и первичное благоустройство.
Для повторных испытаний, запуска газа и восстановления благоустройства нужен новый ордер. Уточняется, что работы завершат к 15 октября.