Газопровод между Аптекарским и Каменным островами поселился под дном Невки

В Петербурге продолжается прокладка подземного газопровода между Аптекарским и Каменным островами. ГАТИ выдал новый ордер газовой компании для завершения работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сейчас одобрили заявку газовой компании на завершение работ по дюкерному переходу газопровода между двумя островами. Этот метод предполагает прокладку трубы не по дну Малой Невки, а в грунте под ней.

Газопровод среднего давления проложен двумя нитками открытым и закрытым способами с использованием горизонтально-направленного бурения. Организация выполнила 90% работ по разрешению ГАТИ: разработку котлованов, прокладку газопровода, очистку, испытания и первичное благоустройство.

Для повторных испытаний, запуска газа и восстановления благоустройства нужен новый ордер. Уточняется, что работы завершат к 15 октября.