Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия, которая по итогам второго квартала показала наименьший показатель безработицы среди стран «Большой двадцатки», в настоящее время сталкивается с охлаждением экономики: это хоть и приведет к снижению жесткости рынка труда, но сильного отскока безработицы ждать не стоит, заявил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.