В Туле построят научно-технологический центр «Композитная долина»

Там будут разрабатывать многофункциональные материалы.

Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина» построят на улице Коминтерна в Туле при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в Минстрое Тульской области.

«Строительство центра идет за счет средств федерального бюджета с участием бюджета Тульской области. Площадь земельного участка составляет 10 тысяч квадратных метров, общая площадь зданий — 34 тысячи квадратных метров. Проектная документация подготовлена, начаты работы по демонтажу и расчистке территории», — сказал заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный.

Площадка центра объединит студентов, ученых и представителей бизнеса. Там будут разрабатывать многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства и многое другое. Для этого закупят не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

