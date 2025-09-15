Власти намерены поймать на симку «крупную» рыбку: SIM-карты PrePay в Молдове будут продавать только по паспортам

Конец анонимности: по паспорту — за номером.
Министр внутренних дел Даниэла Мисайл-Нихитин объявила, что теперь SIM-карты PrePay в Молдове будут продавать только по удостоверению личности.
Такое нововведение, по мнению властей, должно помочь в борьбе с киберпреступностью.
Спасибо, что спугнули «крупную рыбу». Вам ли, госпожа министр, не знать, что о таких вещах не говорят вслух?
Подобная «открытость» в работе с преступностью — одна из причин, по которой оборот наркотиков и другие виды преступлений в стране остаются на высоком уровне.
Справка:
SIM-карты PrePay — это предоплаченные карты (SIM-карты) операторов мобильной связи, которые позволяют пользователю купить определенный пакет услуг (минуты, интернет, SMS) заранее. Оплата производится в момент приобретения, а после использования купленных услуг необходимо пополнять счет для дальнейшего пользования.