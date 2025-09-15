В Волгоградской области появились 4 новых лотерейных миллионера

В сентябре «Национальная Лотерея» подвела итоги: за период с сентября 2024-го по сентябрь 2025 года игры бренда изменили жизни тысяч россиян: только в Волгоградской области свыше 419 тысяч человек приобрели выигрышные билеты, а 4 человека пополнили ряды лотерейных миллионеров.
Суммарный объем всех выигрышей в регионе составил более 62,5 миллиона рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, которые организованы Минфином России. Ярким примером волгоградской удачи стала история Натальи Жуковой. В августе 2023 года она выиграла суперприз лотереи «Мечталлион» размером 118,2 миллиона рублей.
За полтора года Наталья побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее, а в планах у нее — осенний тур по Узбекистану и еще одна поездка в Мексику. Также выигрыш помог победительнице построить дом и перевести в него родителей. Ее племянница, как и мечтала, поступила в престижный университет в Сеуле, а брат переехал из Сербии в Россию и также обустроился на новом месте.