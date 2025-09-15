Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура: Верховный Суд может признать ЕГУ экстремистской организацией

Генпрокуратура направила в Верховный Суд заявление, чтобы признать ЕГУ экстремистской организацией.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Беларуси направил в Верховный Суд заявление, чтобы признать Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе ведомства.

В управление взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры сообщил, что ЕГУ функционирует в Литве с 2005-го. Университет курируют и финансируют иностранные государства, в том числе ЕС, а также неправительственные организации и фонды.

При этом в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводя целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической ситуации в стране. Отмечается, что учебным заведением оказывается методическая, организационная и финансовая помощь радикально политизированным группировкам, их представителям. Еще они используются спецслужбами ряда сопредельных страны, чтобы нанести ущерб политическим, гуманитарным и информационным интересам Беларуси.

Целями ЕГУ Генпрокуратура назвала подготовку белорусских молодых людей к реализации сценариев трансформации политической системы в Беларуси по западному образцу. Также белорусскую молодежь готовят продвигать «альтернативные» трактовки исторических, культурных и других событий, так называемых демократических ценностей и идей «европейскости».

— Для их достижения университет взаимодействует с представителями различных экстремистских формирований, — указали в Генпрокуратуре.

Еще сообщается, что на поддержку своей противоправной деятельности и финансирование ЕГУ вовлекает новых сторонников, использует множество интернет-ресурсов, в том числе соцсети и мессенджеры, информпродукцию которых белорусские суды признали экстремистской.

В Генпрокуратуре сказали, что преступные действия ряда преподавателей и выпускников университета подтверждают материалы уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывы к санкциям и иным ограничительным мерам, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений.

Тем временем Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше