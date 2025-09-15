Генпрокуратура: Верховный Суд может признать ЕГУ экстремистской организацией

При этом в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводя целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической ситуации в стране. Отмечается, что учебным заведением оказывается методическая, организационная и финансовая помощь радикально политизированным группировкам, их представителям. Еще они используются спецслужбами ряда сопредельных страны, чтобы нанести ущерб политическим, гуманитарным и информационным интересам Беларуси.