Генпрокуратура: Верховный Суд может признать ЕГУ экстремистской организацией

Генеральный прокурор Беларуси направил в Верховный Суд заявление, чтобы признать Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе ведомства.
В управление взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры сообщил, что ЕГУ функционирует в Литве с 2005-го. Университет курируют и финансируют иностранные государства, в том числе ЕС, а также неправительственные организации и фонды.
При этом в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводя целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической ситуации в стране. Отмечается, что учебным заведением оказывается методическая, организационная и финансовая помощь радикально политизированным группировкам, их представителям. Еще они используются спецслужбами ряда сопредельных страны, чтобы нанести ущерб политическим, гуманитарным и информационным интересам Беларуси.
Целями ЕГУ Генпрокуратура назвала подготовку белорусских молодых людей к реализации сценариев трансформации политической системы в Беларуси по западному образцу. Также белорусскую молодежь готовят продвигать «альтернативные» трактовки исторических, культурных и других событий, так называемых демократических ценностей и идей «европейскости».
— Для их достижения университет взаимодействует с представителями различных экстремистских формирований, — указали в Генпрокуратуре.
Еще сообщается, что на поддержку своей противоправной деятельности и финансирование ЕГУ вовлекает новых сторонников, использует множество интернет-ресурсов, в том числе соцсети и мессенджеры, информпродукцию которых белорусские суды признали экстремистской.
В Генпрокуратуре сказали, что преступные действия ряда преподавателей и выпускников университета подтверждают материалы уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывы к санкциям и иным ограничительным мерам, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений.
