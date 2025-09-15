Генпрокуратура требует изъять у экс-советника Чубайса компанию «Облкоммунэнерго»

Генеральная прокуратура России обратилась в суд Екатеринбурга с требованием изъять в доход государства крупную компанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области, а также доли еще в 80 связанных структурах.
Как сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве, эти активы фактически принадлежат Артему Бикову, ранее занимавшему должность советника экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, и его компаньону Алексею Боброву. Оба фигуранта с 2007 года постоянно проживают в Австрии, где получили гражданство.
В своем иске прокуратура указывает на коррупционные нарушения, допущенные должностными лицами правительства Свердловской области, а также руководством госпредприятия «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур.
По данным ведомства, на территории всего Уральского федерального округа — Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО — действует холдинг «Корпорация СТС». Утверждается, что эта корпорация монополизировала производство и снабжение электроэнергией, водоснабжение, а также сферу обращения с твердыми коммунальными отходами.
Генпрокуратура особо отмечает, что этот холдинг имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны.
Ответчиками по антикоррупционному иску также стали бывшие министры Свердловской области: Алексей Пьянков, экс-глава Мингосимущества (2012−2016 гг.), и Николай Смирнов, бывший министр энергетики и ЖКХ (2011−2015 гг.). По версии ведомства именно их действия позволили Бикову и Боброву получить контроль над государственным предприятием.
В списке ответчиков также фигурирует вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. По данным надзорного ведомства, после ареста Смирнова по делу о взяточничестве, Чемезов «взял шефство» над холдингом. Ему вменяется лоббирование и согласование неоправданно завышенных тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые компаниями Бикова и Боброва.