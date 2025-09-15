Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура требует изъять у экс-советника Чубайса компанию «Облкоммунэнерго»

Бывший советник Чубайса и его компаньон обвиняются в незаконной монополизации коммунальной инфраструктуры Уральского федерального округа и участии в коррупционных схемах. По данным Генеральной прокуратуры, в этом также замешаны высшие чиновники Свердловской области, способствовавшие установлению неоправданно завышенных тарифов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура России обратилась в суд Екатеринбурга с требованием изъять в доход государства крупную компанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области, а также доли еще в 80 связанных структурах.

Как сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве, эти активы фактически принадлежат Артему Бикову, ранее занимавшему должность советника экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, и его компаньону Алексею Боброву. Оба фигуранта с 2007 года постоянно проживают в Австрии, где получили гражданство.

В своем иске прокуратура указывает на коррупционные нарушения, допущенные должностными лицами правительства Свердловской области, а также руководством госпредприятия «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур.

По данным ведомства, на территории всего Уральского федерального округа — Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО — действует холдинг «Корпорация СТС». Утверждается, что эта корпорация монополизировала производство и снабжение электроэнергией, водоснабжение, а также сферу обращения с твердыми коммунальными отходами.

Генпрокуратура особо отмечает, что этот холдинг имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны.

Ответчиками по антикоррупционному иску также стали бывшие министры Свердловской области: Алексей Пьянков, экс-глава Мингосимущества (2012−2016 гг.), и Николай Смирнов, бывший министр энергетики и ЖКХ (2011−2015 гг.). По версии ведомства именно их действия позволили Бикову и Боброву получить контроль над государственным предприятием.

В списке ответчиков также фигурирует вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. По данным надзорного ведомства, после ареста Смирнова по делу о взяточничестве, Чемезов «взял шефство» над холдингом. Ему вменяется лоббирование и согласование неоправданно завышенных тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые компаниями Бикова и Боброва.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше