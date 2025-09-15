Ричмонд
В Белгородской области открыли колледж информационных технологий

К обучению уже приступили 125 выпускников 9 классов.

Первый в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub открылся в Белгороде. Учреждение построили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.

К обучению с 1 сентября приступили 125 выпускников 9 классов. Им доступно 4 направления подготовки: программирование, разработка веб- и мультимедийных приложений, информационная безопасность и цифровой дизайн. Обучение проходит на уникальной образовательной онлайн-платформе — LXP IT hub. Ее уже освоили все педагоги.

Белгородская область — единственный регион в стране, где обучение в таком колледже будет бесплатным. А уже с 3 курса студенты смогут устроиться на работу в местные ИТ-компании.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.