Создан нанокомплекс для профилактики дефицита селена

«Селен мы получаем с растительной пищей. Наибольшее количество микроэлемента содержится в пшеничной муке, а также в различных овощах и фруктах. Но сами растения накапливают его из почвы. Почвы некоторых регионов России бедны селеном. Поэтому зачастую у нас возникает его дефицит в организме, что в итоге приводит к нарушениям в работе самых разных органов. От уровня селена зависит состояние кожи и волос, работа сердечно-сосудистой и репродуктивной систем и многое другое», — сообщила доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Кристина Апрятина.