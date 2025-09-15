Создан нанокомплекс для профилактики дефицита селена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые химического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) получили нетоксичную биосовместимую композицию на основе наночастиц селена и хитозана с антиоксидантными свойствами. Нанокомплекс улучшает усвоение селена и позволяет обеспечить необходимое количество микроэлемента в организме, сообщили ТАСС в вузе.
«Селен мы получаем с растительной пищей. Наибольшее количество микроэлемента содержится в пшеничной муке, а также в различных овощах и фруктах. Но сами растения накапливают его из почвы. Почвы некоторых регионов России бедны селеном. Поэтому зачастую у нас возникает его дефицит в организме, что в итоге приводит к нарушениям в работе самых разных органов. От уровня селена зависит состояние кожи и волос, работа сердечно-сосудистой и репродуктивной систем и многое другое», — сообщила доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Кристина Апрятина.
В большинстве БАДов селен содержится в ионной форме. Ионы селена хуже усваиваются организмом, поэтому для получения нужной дозы приходится увеличивать объем микроэлемента в препаратах. Наночастицы менее токсичны, а за счет их размера эффективность биологического воздействия возрастает. Однако для получения наноселена требуется носитель, способный удержать микроэлемент в наноформе и доставить его к органам и тканям. Таким стабилизатором в разработке ученых Университета Лобачевского стал природный полимер хитозан, известный своими полезными свойствами.
Апрятина добавила, что хитозан выступает не только в качестве транспорта и полимера-стабилизатора. «Сам по себе этот уникальный полисахарид обладает противоопухолевыми, противовоспалительными свойствами, стимулирует регенерацию тканей, в том числе нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, как и селен, он оказывает антиоксидантное действие на организм. В комплексе они смогут поддержать баланс окислительных процессов и будут препятствовать раннему старению», — рассказала она.
Ученые также изучают антигипоксический эффект наноселена. Исследователи предполагают, что соединение облегчит усвоение кислорода на большой высоте. В планах — использование хитозана для доставки наночастиц других микроэлементов, которые плохо усваиваются человеком в ионной форме, например, цинка и меди.