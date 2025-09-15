На Западном с 15 по 17 сентября на ночь отключат воду и свет

С 15 сентября на Западном отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. При этом из-за ремонтных работ на подстанциях «Россетей» с 15 по 16 сентября, а также с 16 по 17 сентября с 21 до 6 утра не будет электричества.
«Ростовводоканал» по этой причине также решил отключить холодную воду — по периметру Стачки-Всесоюзная — Набережная Дона холодной воды не будет с 21 часов вечера до 6 утра 15, 16 и 17 сентября. В границах Зорге-Еременко-Мадояна-Стачки холодной вода будет подаваться с пониженным давлением.