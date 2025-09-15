ВККС рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России

17 марта 2005-го возле бронированного BMW Чубайса взорвали бомбу, а кортеж обстреляли из автоматов. В тот же день был задержан полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, а затем и его предполагаемые сообщники, в том числе объявленный в розыск Иван Миронов. Позднее обвиняемые были дважды оправданы судом, тем не менее в Москве работу следователя оценили.