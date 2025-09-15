Глава СК взял на контроль проверку гибели 19-летней девушки в Ростове

Доклад о результатах проверки смерти 19-летней девушки в Ростове-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
Глава ведомства потребовал отчет в связи с информацией, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов. В телесюжете высказали предположение, что к смерти девушки может быть причастен ее знакомый. При этом ранее доследственная проверка не установила криминальных причин гибели.
Александр Бастрыкин поручил донским следователям представить подробный доклад о всех принятых процессуальных решениях, а также предоставить оценку по доводам, изложенным в телесюжете.
