Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК взял на контроль проверку гибели 19-летней девушки в Ростове

Александр Бастрыкин потребовал отчет о проверке смерти девушки в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Доклад о результатах проверки смерти 19-летней девушки в Ростове-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

Глава ведомства потребовал отчет в связи с информацией, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов. В телесюжете высказали предположение, что к смерти девушки может быть причастен ее знакомый. При этом ранее доследственная проверка не установила криминальных причин гибели.

Александр Бастрыкин поручил донским следователям представить подробный доклад о всех принятых процессуальных решениях, а также предоставить оценку по доводам, изложенным в телесюжете.

Подпишись на нас в Telegram.