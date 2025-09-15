Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом

«Чтобы ответить на него, ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани, удаленных при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 — с постковидным ОНГБ и 47 — с ОНГБ другой этиологии. Главным отличием постковидного ОНГБ стало в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. У этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе», — уточнили в пресс-службе.