ГПК: приезжающие по «безвизу» европейцы убеждаются в добрососедстве Беларуси

По данным ГПК с начала введения безвизового порядка въезда Беларусь уже посетили более 1,2 миллиона европейцев. За последнюю неделю в Беларусь без виз прибыли более четырех тысяч иностранцев, а с начала этого года — 171 670 граждан из 38 европейских стран.