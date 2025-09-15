Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК: приезжающие по «безвизу» европейцы убеждаются в добрососедстве Беларуси

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Граждане европейских стран продолжают посещать Беларусь по безвизовому режиму и имеют возможность лично убедиться в нелепости заявлений своих властей о том, что в республике якобы опасно находиться, заявили в белорусском ГПК.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Посещая нашу страну, жители европейских государств лично убеждаются в нелепости устрашающих нарративов об опасности пребывания в Беларуси и продолжают путешествовать без виз.

сказано в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета

Там подчеркнули, что несмотря на принятие европейскими столицами недружественных решений в отношении Беларуси, как, к примеру, закрытие Польшей границы с республикой или медленная работа пунктов пропуска Литвы, республика продолжает придерживаться принципов добрососедства.

По данным ГПК с начала введения безвизового порядка въезда Беларусь уже посетили более 1,2 миллиона европейцев. За последнюю неделю в Беларусь без виз прибыли более четырех тысяч иностранцев, а с начала этого года — 171 670 граждан из 38 европейских стран.

Всего с 15 апреля 2022 года в нашей стране в безвизовом порядке побывало 1 203 406 жителей Европы. Из Латвии, Литвы и Польши прибыли 1 154 849 человек. Из 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 48 557 иностранцев.

рассказали в ГПК

Гостеприимство по-белорусски

Изначально в апреле 2022 года безвизовый порядок въезда в Беларусь ввели для граждан Литвы и Латвии, позже к этому списку добавилась Польша.

Успешная практика была распространена еще на ряд государств с июля 2024 года, в их числе Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Хорватия и еще 29 стран.

Возможность посетить Беларусь без оформления визы у иностранцев из 38 стран есть до 31 декабря этого года включительно. Важно, что количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не превышало 90 дней в календарном году.