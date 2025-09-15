ГПК: приезжающие по «безвизу» европейцы убеждаются в добрососедстве Беларуси

Посещая нашу страну, жители европейских государств лично убеждаются в нелепости устрашающих нарративов об опасности пребывания в Беларуси и продолжают путешествовать без виз.
Там подчеркнули, что несмотря на принятие европейскими столицами недружественных решений в отношении Беларуси, как, к примеру, закрытие Польшей границы с республикой или медленная работа пунктов пропуска Литвы, республика продолжает придерживаться принципов добрососедства.
По данным ГПК с начала введения безвизового порядка въезда Беларусь уже посетили более 1,2 миллиона европейцев. За последнюю неделю в Беларусь без виз прибыли более четырех тысяч иностранцев, а с начала этого года — 171 670 граждан из 38 европейских стран.
Всего с 15 апреля 2022 года в нашей стране в безвизовом порядке побывало 1 203 406 жителей Европы. Из Латвии, Литвы и Польши прибыли 1 154 849 человек. Из 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 48 557 иностранцев.
Гостеприимство по-белорусски
Изначально в апреле 2022 года безвизовый порядок въезда в Беларусь ввели для граждан Литвы и Латвии, позже к этому списку добавилась Польша.
Успешная практика была распространена еще на ряд государств с июля 2024 года, в их числе Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Хорватия и еще 29 стран.
Возможность посетить Беларусь без оформления визы у иностранцев из 38 стран есть до 31 декабря этого года включительно. Важно, что количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не превышало 90 дней в календарном году.