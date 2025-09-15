Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда

Традиционные встречи в рамках Всероссийской недели охраны труда объединяют на своей площадке представителей органов власти, деловых, экспертных кругов, отраслевых специалистов системы обеспечения безопасности труда на производстве, добавил президент. На нынешнем, юбилейном мероприятии, по словам Путина, предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с совершенствованием профильного законодательства и системы государственного контроля, профилактикой профессиональных заболеваний и защитой интересов работников, чья деятельность сопряжена с повышенными рисками для здоровья, обменяться опытом и предложить новые подходы к решению существующих проблем.