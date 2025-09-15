Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Участникам X Всероссийской недели охраны труда, отметив, что в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест охрана труда требует новаторских подходов.
Сегодня, 15 сентября, в России отмечается день государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на X Всероссийской неделе охраны труда… Сегодня, в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест, вопросы охраны труда требуют новаторских подходов. От результатов таких усилий прямо зависят благополучие каждого работника и его близких, здоровье и продолжительность жизни людей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что общая цель для партнёрства государства и бизнеса — это укрепление принципов, основ культуры безопасности труда.
Традиционные встречи в рамках Всероссийской недели охраны труда объединяют на своей площадке представителей органов власти, деловых, экспертных кругов, отраслевых специалистов системы обеспечения безопасности труда на производстве, добавил президент. На нынешнем, юбилейном мероприятии, по словам Путина, предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с совершенствованием профильного законодательства и системы государственного контроля, профилактикой профессиональных заболеваний и защитой интересов работников, чья деятельность сопряжена с повышенными рисками для здоровья, обменяться опытом и предложить новые подходы к решению существующих проблем.
«Уверен, что ваши предложения обязательно будут востребованы, станут вкладом в достижение национальных целей развития в экономике, демографии, социальной сфере. Желаю вам успехов», — заключил президент РФ.