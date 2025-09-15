Интернет-трафик на Троицкой линии московского метро удвоился за год

«С запуском в конце декабря второй очереди этой ветки, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе этого года на треть, а в летние месяцы — вдвое по сравнению с октябрем 2024 года. Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март, когда абоненты скачали в пути свыше 32 терабайт (ТБ), что сравнимо с просмотром почти 5 тыс. полуторачасовых фильмов в Full HD качестве», — говорится в сообщении.