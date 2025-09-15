Ричмонд
Интернет-трафик на Троицкой линии московского метро удвоился за год

Среднемесячный трафик мобильного интернета на Троицкой линии Московского метрополитена вырос к лету этого года в два раза по сравнению с первыми месяцами работы ветки. Об этом сообщили в пресс-службе МТС со ссылкой на динамику потребления данных абонентами компании.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Первый участок Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» был запущен 7 сентября 2024 года, второй участок со станциями «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» — 28 декабря 2024 года.

«С запуском в конце декабря второй очереди этой ветки, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе этого года на треть, а в летние месяцы — вдвое по сравнению с октябрем 2024 года. Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март, когда абоненты скачали в пути свыше 32 терабайт (ТБ), что сравнимо с просмотром почти 5 тыс. полуторачасовых фильмов в Full HD качестве», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли движение поездов на третьем участке Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ».

Ранее мэр столицы сообщил, что за год с запуска первых четырех станций — «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов» и «Новаторская» — пассажиры совершили на участке 13,5 млн поездок. Благодаря запуску этих станций улучшилась транспортная доступность районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка, в которых живут 800 тыс. москвичей. Кроме того, разгрузились Калужско-Рижская и Сокольническая ветки.

