В Воронеже школа, садик и пожарка останутся без воды 16 сентября

Сотрудники водоканала будут менять задвижку.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 16 сентября, в доме № 14 по улице Минской в Воронеже будут задвижку диаметром 150 миллиметров. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба местного водоканала.

На время работ, с 10:00 до 16:00, без воды останутся жители четырех улиц — Остужева (№№ 52 — 70, 31 — 51, 66д — пожарная часть), Минской (№ 14), Знаний (детский сад) и Тиханкина (школа и велотрек).

— После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Но по биологическому и химическому составу это не несет никакой угрозы, — заверили в «РВК-Воронеж».