В Свирске Иркутской области создадут экопарк «Гнездовье белого ворона»

Экопарк «Гнездовье белого ворона» появится в городе Свирске Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2024 года, сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики.
Общая площадь этой территории составляет свыше 7 га. На участке в 2,1 га разместят зоны для отдыха и активного досуга, а остальное пространство будет занимать природный лесной массив.
В парковой зоне обустроят площадь с мини-сценой для проведения мероприятий, теневыми навесами и качелями. Также там оборудуют детскую игровую площадку и пространство с точками питания, торговыми павильонами и пунктами проката. А еще на территории сделают пешеходные тропы и мостики через ручей Егориха. Завершить проект планируют до конца 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.