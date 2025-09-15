В Свирске Иркутской области создадут экопарк «Гнездовье белого ворона»

В парковой зоне обустроят площадь с мини-сценой для проведения мероприятий, теневыми навесами и качелями. Также там оборудуют детскую игровую площадку и пространство с точками питания, торговыми павильонами и пунктами проката. А еще на территории сделают пешеходные тропы и мостики через ручей Егориха. Завершить проект планируют до конца 2025 года.