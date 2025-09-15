Ричмонд
В Улан-Удэ мошенники оформили на пенсионера кредиты в размере 23,6 тысяч рублей

Прокуратура признала договоры займов недействительными.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ мошенники оформили на пенсионера кредиты в размере 23,6 тысяч рублей. Аферисты использовали личные данные мужчины и дистанционно оформили на его имя договоры займа на 10 и 13,6 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре по Республике Бурятия.

— Пенсионер узнал о заключенных договорах займа только тогда, когда получил судебные приказы о взыскании долгов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы пострадавший от схем мошенников не платил долг, районная прокуратура подала от его имени два иска о признании документов недействительными.

