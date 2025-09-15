В Улан-Удэ мошенники оформили на пенсионера кредиты в размере 23,6 тысяч рублей. Аферисты использовали личные данные мужчины и дистанционно оформили на его имя договоры займа на 10 и 13,6 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре по Республике Бурятия.