В Улан-Удэ мошенники оформили на пенсионера кредиты в размере 23,6 тысяч рублей. Аферисты использовали личные данные мужчины и дистанционно оформили на его имя договоры займа на 10 и 13,6 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре по Республике Бурятия.
— Пенсионер узнал о заключенных договорах займа только тогда, когда получил судебные приказы о взыскании долгов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы пострадавший от схем мошенников не платил долг, районная прокуратура подала от его имени два иска о признании документов недействительными.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе медведь напал на домашний скот. Зверь загрыз трех гусей. Хозяева спугнули хищника, который убежал в лес.