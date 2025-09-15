Ричмонд
Нижегородцам рассказали об атаках хакеров во время выборов

Председатель Заксобрания Евгений Люлин отметил, что в отличие от других регионов, в Нижегородской области не было зафиксировано серьёзных инцидентов.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что выборы в регионе прошли без серьёзных нарушений. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, он назвал Нижегородскую область «бастионом стабильности» на фоне хакерских атак и других инцидентов, происходивших в стране.

По данным ЦИК России, на её ресурсы было совершено 290 тысяч хакерских атак из-за рубежа. Также отмечались случаи создания фейковых «губернаторов» с помощью искусственного интеллекта и конфликты между членами избиркомов. Однако в Нижегородской области, где проходили выборы в 29 муниципалитетах, серьёзных инцидентов зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что опубликованы предварительные результаты выборов в Нижегородской области.