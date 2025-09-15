Нижегородцам рассказали об атаках хакеров во время выборов

По данным ЦИК России, на её ресурсы было совершено 290 тысяч хакерских атак из-за рубежа. Также отмечались случаи создания фейковых «губернаторов» с помощью искусственного интеллекта и конфликты между членами избиркомов. Однако в Нижегородской области, где проходили выборы в 29 муниципалитетах, серьёзных инцидентов зафиксировано не было.