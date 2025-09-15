В Новороссийске сотрудник ДПС помог по пробкам доставить роженицу в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Капитан полиции Иван Солоха при патрулировании в центре города заметил взволнованную женщину. Она пыталась остановить служебный автомобиль. Женщина рассказала полицейскому, что в ее машине находится беременная племянница, у которой начались схватки. Но тетя боялась не успеть довезти родственницу в роддом из-за больших пробок.
Тогда полицейский включил на служебном автомобиле спецсигналы и проблесковые маячки. Это помогло объехать пробки и быстро доставить роженицу в больницу. Уже через несколько минут после приезда в роддом она родила дочь.
Иван Солоха навестил семью в день выписки, подарил букет и детское автокресло для новорожденной. Родители, в свою очередь, поблагодарили полицейского за оказанную помощь.