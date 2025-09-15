Экранизации романов Агаты Кристи, которые стоит посмотреть

Британский сериал, который начал выходить в 2004 году, заметно отличается от предыдущей экранизации. В первую очередь тем, насколько вольно создатели обращаются с первоисточником. Сюжетные линии закручиваются, не совсем так, как это было у Кристи. Где-то изменена мотивация персонажей, в некоторых сериях второстепенные герои книг выходят на первый план или, наоборот, оказываются вычеркнутыми из сценария. Самое главное — создатели поместили мисс Марпл в контекст тех произведений, в которых она у Кристи не фигурировала. Многим поклонникам творчества «королевы детективов» это не понравилось, однако зрители в целом встретили сериал благосклонно.