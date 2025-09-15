Девять новых учителей приехали в Хабаровский край

В Хабаровском крае к новому учебному году приступили к работе девять педагогов по программе «Земский учитель». Они приехали в сельские школы и малые города, чтобы учить детей и развивать образование в отдаленных районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Программа «Земский учитель» действует в крае с 2020 года и входит в президентский нацпроект «Молодежь и дети». За это время в сельские школы приехали 42 педагога. Участникам предоставляют единовременную выплату — два миллиона рублей и помощь с жильем.
В 2025 году конкурс собрал 158 претендентов из 45 регионов. Победили девять человек, они начали работать в школах Солнечного, Амурского, Ванинского, Вяземского и Хабаровского районов.
В Ванинский район приехали сразу четыре учителя, среди них Ольга Зяблова из Алтайского края. Она преподает географию, биологию и химию в школе поселка Токи.
«Земский учитель» — отличная программа. Главное — не бояться, собрать документы и быть уверенным в себе. Я выбрала поселок Токи, всегда хотела увидеть этот край своими глазами, вдохнуть свежий воздух тайги", — рассказала Ольга Зяблова.
Кроме «земских учителей», к началу учебного года в край приехали еще 80 педагогов по другим программам. Также более 400 молодых специалистов начали работу в школах. Сейчас для педагогов действует 11 мер поддержки, планируется ввести еще две — губернаторскую стипендию и компенсацию аренды жилья.