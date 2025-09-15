Девять новых учителей приехали в Хабаровский край

Кроме «земских учителей», к началу учебного года в край приехали еще 80 педагогов по другим программам. Также более 400 молодых специалистов начали работу в школах. Сейчас для педагогов действует 11 мер поддержки, планируется ввести еще две — губернаторскую стипендию и компенсацию аренды жилья.