Превышение нормы пестицида выявили в посевах подсолнечника в Ростовской области

На предприятии в Веселовском районе Ростовской области допустили нарушение при обработке посевов подсолнечника пестицидом. Несоблюдение норм выявили во время проверки в системе «Сатурн», сообщает управление Россельхознадзора.
Оказалось, был нарушен регламент применения препарата. При разрешенной дозировке от 0,025 до 0,025 кг/га использовали 0,05 кг/га.
Юридическому лицу уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные правила. Напомним, похожую ситуацию зафиксировали прошедшим летом в Песчанокопском районе Ростовской области.
