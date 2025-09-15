Ричмонд
Превышение нормы пестицида выявили в посевах подсолнечника в Ростовской области

Работники донского предприятия нарушили нормы при обработке посевов.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии в Веселовском районе Ростовской области допустили нарушение при обработке посевов подсолнечника пестицидом. Несоблюдение норм выявили во время проверки в системе «Сатурн», сообщает управление Россельхознадзора.

Оказалось, был нарушен регламент применения препарата. При разрешенной дозировке от 0,025 до 0,025 кг/га использовали 0,05 кг/га.

Юридическому лицу уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные правила. Напомним, похожую ситуацию зафиксировали прошедшим летом в Песчанокопском районе Ростовской области.

