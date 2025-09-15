Кость мамонта возрастом 15 тысяч лет обнаружили ученые на севере Казахстана

Близ аула Байтерек Кызылжарского района обнаружена берцовая кость мамонта, ее возраст — около 15 тысяч лет. Нашел ее местный житель во время рыбалки и передал археологу Анатолию Плешакову. Вместе они съездили на место и осмотрели территорию, однако больше никаких останков не обнаружили. Вероятно, остальные части древнего животного находятся под слоями грунта, сказал ученый.
Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита — около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией — первым палеолитическим памятником на нашей территории.
Плешаков возглавляет Северо-Казахстанскую археологическую экспедицию, в которую, помимо ученых, входят и студенты-историки Kozybayev University. В 2025 году они работали на двух древних памятниках — поселениях Ботай и Ак-Ирий в Северо-Казахстанской области.
Следующий археологический сезон обещает быть еще более насыщенным и позволит исследователям сделать новые научные открытия, уверены в Миннауки.