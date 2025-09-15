Кость мамонта возрастом 15 тысяч лет обнаружили ученые на севере Казахстана

Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита — около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией — первым палеолитическим памятником на нашей территории.