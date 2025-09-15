Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми задержаны несколько авиарейсов

Изменено расписание прилетов и вылетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Большое Савино (Пермь) утром 15 сентября были зафиксированы задержки ряда рейсов. По данным онлайн-табло, несколько самолетов прибудут и отправятся с опозданием в несколько часов.

Так, задержка затронула пять рейсов: три прибытия и два вылета. Авиасообщение нарушено по разным направлениям.

Наибольшее отклонение от расписания произошло у рейсов FV 6129 и FV 6130, курсирующих между Пермью и Сочи. Их прибытие и отправление сместилось на 10 часов: вместо запланированного времени в 5.45 самолет прилетит в 15.40, а обратно вылетит в 16:40.

Также изменилось время рейсов 5N 583 и 5N 584 из Санкт-Петербурга.

Ранее «Комсомолка» писала, что утром 24 августа в пермском аэропорту Большое Савино отменили и задержали несколько авиарейсов. Изменения в расписании связаны с временными ограничениями на работу аэропорта, вызванными атаками беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область накануне.