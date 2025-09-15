В Перми задержаны несколько авиарейсов

Наибольшее отклонение от расписания произошло у рейсов FV 6129 и FV 6130, курсирующих между Пермью и Сочи. Их прибытие и отправление сместилось на 10 часов: вместо запланированного времени в 5.45 самолет прилетит в 15.40, а обратно вылетит в 16:40.