Омичка потребовала 957 тысяч рублей за затопление дома из-за паводковых вод

Рассматривается иск к энергетической компании.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска пробует через суд взыскать с энергетической компании 957 тысяч рублей за ущерб, причиненный затоплением ее дома в товариществе «Сибирский садовод 4». Он располагается в поселке Осташково. Заявление принял к производству Центральный райсуд города. Новость сообщил 15 сентября канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.

По утверждению истицы, с 2023 года подвальное помещение ее жилого дома в Осташково регулярно затапливается при паводках. В апреле 2024-го уровень воды превысил полтора метра. Ситуация потребовала проведения восстановительного ремонта и профилактических мероприятий против повторения проблем.

В обоснование своих требований женщина ссылается на вступившее в силу решение Центрального районного суда от 8 апреля 2025 года.

«Оно ступило в силу в соответствии с определением Омского областного суда от 30.07.2025, по иску межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к АО о возложении обязанности по организации и проведению мероприятий по откачиванию поверхностных вод, понуждении к выполнению строительству и вводу в эксплуатацию системы отвода паводковых вод», — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела назначено на 1 октября 2025 года. Суд предстоит установить размер причиненного ущерба и определить меры ответственности ответчика.

