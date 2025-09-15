Омичка потребовала 957 тысяч рублей за затопление дома из-за паводковых вод

«Оно ступило в силу в соответствии с определением Омского областного суда от 30.07.2025, по иску межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к АО о возложении обязанности по организации и проведению мероприятий по откачиванию поверхностных вод, понуждении к выполнению строительству и вводу в эксплуатацию системы отвода паводковых вод», — говорится в сообщении.