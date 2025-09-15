Вымирание динозавров привело к разрастанию лесов и стабилизации русел рек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Геологи из США выяснили, что крупные динозавры играли роль «экосистемных инженеров» — они уничтожали значительную часть деревьев, что не позволяло лесам разрастаться и мешало стабилизации русел рек и образованию у них большого числа извилин и излучин. По этой причине их исчезновение привело к резким переменам в облике лесов и рек Земли, сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган.
«Мы часто размышляем о том, как различные перемены климата и ландшафта влияют на эволюцию жизни, однако мало кто задумывается о том, как земная жизнь может воздействовать на климат или облик окружающей среды. Мы показали, что подобные процессы могут протекать как в одном, так и в противоположном направлении», — пояснил доцент Университета штата Мичиган Люк Уивер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Уивер и другие исследователи совершили это открытие при изучении структуры осадочных отложений, сформировавшихся на территории русла древней руки, протекавшей по территории современных штатов Монтана, Северная и Южная Дакота в конце мелового периода, когда на Землю упал крупный метеорит, уничтоживший динозавров и большую часть мезозойской фауны и флоры.
Когда ученые начали изучать прослойки пород, сформировавшихся в пойме древней реки до и после этого катаклизма, исследователи заметили, что структура и свойства этих отложений резко изменились сразу после завершения мелового периода. До падения астероида по данным регионам будущих США протекала относительно спокойная и прямая река, однако в начале палеогенового периода она ускорила течение и начала образовать большое число извилин и излучин.
Последующее изучение образцов пород показало, что это было связано с тем, что после падения астероидов структура прибрежных почв сильно изменилась — они стали значительно более стабильными и прочными, что привело к стабилизации русла реки, появлению извилин и ускорению ее течения. Причиной этого, по мнению ученых, является то, что крупные динозавры уничтожали значительную часть деревьев, что не давало им разрастаться и покрывать лесами берега рек.
В этом отношении, как отмечают геологи, динозавры играли примерно такую же экологическую роль, которую сейчас исполняют слоны — они уничтожают значительную часть кустарников и деревьев в саваннах, что предотвращает их «зарастание» лесами, необходимыми для формирования устойчивых берегов рек. Соответственно, исчезновение этих «экосистемных инженеров» в конце мезозойской эры привело к радикальным переменам в облике лесного покрова и речной сети Земли, подытожили ученые.