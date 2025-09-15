Во Владимирской области открыли еще один семейный многофункциональный центр

Новый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в городе Камешково Владимирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
МФЦ появился на базе учреждения социального обслуживания. Туда могут обратиться многодетные семьи, родственники участников специальной военной операции, родители детей-инвалидов, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты МФЦ помогут решить вопросы, касающиеся жилья, субсидий, устройства детей в школу или сад.
«На территории Камешковского района проживает 30,5 тысячи человек, около 4 тысяч семей с детьми, в том числе 432 многодетные. Уверен, что центр будет востребован», — отметил замгубернатора региона Владимир Куимов.
Подчеркнем, что новый семейный МФЦ стал восьмым в области. До конца 2025 года такие центры появятся во всех муниципальных образованиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.