Во Владимирской области открыли еще один семейный многофункциональный центр

Там можно решить вопросы, касающиеся субсидий и устройства детей в школу.

Источник: Национальные проекты России

Новый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в городе Камешково Владимирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.

МФЦ появился на базе учреждения социального обслуживания. Туда могут обратиться многодетные семьи, родственники участников специальной военной операции, родители детей-инвалидов, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты МФЦ помогут решить вопросы, касающиеся жилья, субсидий, устройства детей в школу или сад.

«На территории Камешковского района проживает 30,5 тысячи человек, около 4 тысяч семей с детьми, в том числе 432 многодетные. Уверен, что центр будет востребован», — отметил замгубернатора региона Владимир Куимов.

Подчеркнем, что новый семейный МФЦ стал восьмым в области. До конца 2025 года такие центры появятся во всех муниципальных образованиях.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.