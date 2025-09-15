Ричмонд
С 15 сентября стартует ремонт трассы М-4 «Дон» на ключевых участках Кубани

Государственная компания «Автодор» объявила о возобновлении ремонтных работ на нескольких участках трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае уже с 15 сентября. Работы направлены на улучшение состояния дороги и обеспечение безопасности автомобилистов.

Источник: Новая Кубань

Ремонт стартует на участке трассы от хутора Октябрьского до Кореновска (километры 1284−1317) и в районе Новороссийска (километры 1531−1542). Здесь дорожники заменят верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, обновят систему водоотведения и нанесут новую дорожную разметку.

Особое внимание уделят Восточному обходу Краснодара, на участке с 1340 по 1342 километр. Работы будут проходить около ТРЦ Oz Молл и моста у водохранилища, в том числе ночью, с сужением проезжей части и ограничением скорости. Это местное обновление станет долгожданным после затяжных пробок и ремонтов, которые в конце прошлого и в начале этого года создали серьезные неудобства для водителей.

Кроме того, в районе поселка Возрождение под Геленджиком продолжится строительство подпорной стены длиной около 60 метров. Эта мера направлена на устранение оползневых процессов, зафиксированных зимой из-за переувлажнения грунта. Работы там будут идти с закрытием одной полосы и с реверсивным движением посредством светофорного регулирования.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений и внимательно следить за временными знаками и изменениями в дорожной обстановке.