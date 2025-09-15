Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный маршрут № 102 изменили в Нижегородской области

Автобусы два раза в неделю будут следовать через село Лакша.

Источник: Время

Автобусы маршрута № 102 «Богородск — Афанасьево» теперь по понедельникам и средам будут следовать через село Лакша, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальных сетях.

Кстати, речь об отправлениях из села Афанасьево в 08:10, а из Богородска — в 10:45.

«Обращаем внимание, что изменения не действуют в праздничные дни, если они выпадают на понедельник и среду», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что остановка «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде сменила название.