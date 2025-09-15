Автобусный маршрут № 102 изменили в Нижегородской области

Автобусы маршрута № 102 «Богородск — Афанасьево» теперь по понедельникам и средам будут следовать через село Лакша, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальных сетях.
Кстати, речь об отправлениях из села Афанасьево в 08:10, а из Богородска — в 10:45.
«Обращаем внимание, что изменения не действуют в праздничные дни, если они выпадают на понедельник и среду», — уточнили специалисты.
