На М7 возле Челнов установят дополнительные камеры из-за роста числа ДТП

На участке федеральной трассы М7 «Волга», в районе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, установят дополнительные камеры. Меры направлены на повышение безопасности и снижение аварийности на этом участке, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.