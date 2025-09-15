Помимо стационарных комплексов фотовидеофиксации, на дороге будет работать мобильная камера, установленная на легковом автомобиле. Она сможет отслеживать превышение скорости прямо в потоке машин.
На М7 возле Челнов установят дополнительные камеры из-за роста числа ДТП
На участке федеральной трассы М7 «Волга», в районе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, установят дополнительные камеры. Меры направлены на повышение безопасности и снижение аварийности на этом участке, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.