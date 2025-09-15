Тысячи жителей Чекан остались на 10 дней без горячей воды.
О проводимых работах сообщает поставщик услуги.
Так, с 15 по 25 сентября горячей воды не будет по следующим адресам:
— Мирча чел Батрын, 3, 4, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18/2, 19/1, 21, 21/1, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 31/2, 31/3, 31/4, 32/3, 34/2, 40/1, 42, 42/1, 44/1, 58;
— И. Виеру, 1, 3, 3/1, 3, 5, 5/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16, 16/1, 16/2, 18/1, 19;
— М. Садовяну, 1, 2, 2/1, 2/2, ⅔, ⅖, 4, 4/1, 4/3, ⅘, 4/7, 4/9, 6, 6/2, 6/3, 8/2, 16, 20, 22, 22/2, 26/3, 30, 30/2, 30/3;
— П. Заднипру, 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4/1, 5, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 16/1, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2;
— Н. Милеску-Спэтару, 1, 1/1, ½, 3, 3/1, 5, 7/1, 9/1, 9/2, 15/1, 19, 19/1, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23;
— Джинта Латинэ, 1, 1/1, ½, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5a, 5b, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 23;
— А. Руссо, 18, 22, 24/1, 24/2, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 63/2, 63/3, 63/4.
Дополнительную информацию можно узнать по номеру 1300.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Если бы не Россия, ПАС не с чем было бы идти на выборы в Молдове: Достижений нет, поэтому главный пункт агитации — старые страшилки.
Депутат ПАС Дойна Герман в очередной раз выглядела глупо, зачитав партийную методичку (далее…).
Только кандидаты ПАС могут прийти с предвыборной агитацией на руины собственноручных разрушений: В Молдове правящая партия призывает голосовать за них нищих пенсионеров, «сепаратистов» и всех, кого за 4 года унизили и обманули.
Есть стойкое ощущение, что предвыборная кампании ПАС строится на лицемерии и лжи не случайно, а намеренно (далее…).
Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами.
Лучиан Рогак сообщил, что, согласно источникам в Министерстве юстиции Греции, Кишинёв якобы планирует изменить дату процедуры, но публично продолжает настаивать на 25 сентября (далее…).