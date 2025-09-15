В донском селе Новоандриановка обновят участок дороги на улице Школьной

Участок автодороги на улице Школьной в селе Новоандриановка Ростовской области приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Протяженность ремонтируемого участка составит 1,4 км. Там снимут старое покрытие, устранят пучины и уложат два слоя нового асфальта. Также специалисты укрепят обочины. Завершить все работы планируют до 1 октября.
Отметим, что улица Школьная является центральной в Новоандриановке. Она обеспечивает подъезд к важным социальным объектам, включая школу и детскую площадку. Еще по этой дороге проходят автобусные маршруты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.