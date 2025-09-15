СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей

Как отметили в ведомстве, ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ).