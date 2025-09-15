Ричмонд
СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей

У генерала МВД Панова изъяли 21 млн руб и нашли свыше 40 объектов недвижимости.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. У экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимира Панова при обыске изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на родственников, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Как отметили в ведомстве, ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ).

«В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи», — рассказали в СК РФ.