Казань присоединится к общероссийскому Кроссу наций 20 сентября

В экстрим-парке «Урам» участников и болельщиков ожидает развлекательная программа с выступлениями творческих и спортивных коллективов. Маршрут массового забега на 2 километра традиционно пройдет на Кремлевской набережной. На стадионе «Локомотив» в поселке Юдино будут организованы старты на 2, 4, 6, 8 и 12 километров по лесопарковой зоне. Также забеги пройдут на пришкольных территориях.
В спортивную программу включены забеги для пенсионеров, семейный забег и благотворительный забег «Добрая Казань». Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами.
Для участия необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг до 18 сентября. Мандатная комиссия работает на Центральном стадионе (ул. Ташаяк, 2а) с 15 по 19 сентября с 10:00 до 19:00.
Вся информация о работе мандатной комиссии и программе соревнований размещена на страницах в социальных сетях Спорткомитета Казани.