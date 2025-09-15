Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Стивен Даути, британский министр по делам Европы и Северной Америки, во время официального визита в Баку объявил о повышении отношений между Великобританией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в заявлении британского посольства в Баку от 12 сентября, которое было опубликовано на официальном сайте британского правительства.