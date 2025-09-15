Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Даути посетил Баку с официальным визитом 25 августа и в том числе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это визит, как говорится в заявлении британского посольства в Баку, подчеркивает приверженность Великобритании укреплению связей с Азербайджаном, который является одним из наиболее стратегически важных партнеров Лондона в Закавказье.
В ходе однодневного визита поднимались темы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, российско-украинского конфликта и вопросы региональной безопасности.
В заявлении посольства также отмечается, что Британия признает «ключевую роль» и «незаменимость» Азербайджана в управлении «сложной геополитической динамикой при сохранении региональной стабильности».
Стороны договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства, что позволит им еще теснее сотрудничать по стратегическим приоритетам, поясняется в заявлении посольства. «Успешное» завершение визита, по мнению британского ведомства, знаменует новую главу в отношениях Лондона и Баку.
* Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) — мультимодальный транспортный коридор, который соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ. Он включает железнодорожные и морские перевозки и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море в Европу. Он является альтернативой морским путям и позволяет быстрее доставлять грузы между Азией и Европой.