Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Стивен Даути, британский министр по делам Европы и Северной Америки, во время официального визита в Баку объявил о повышении отношений между Великобританией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в заявлении британского посольства в Баку от 12 сентября, которое было опубликовано на официальном сайте британского правительства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Даути посетил Баку с официальным визитом 25 августа и в том числе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это визит, как говорится в заявлении британского посольства в Баку, подчеркивает приверженность Великобритании укреплению связей с Азербайджаном, который является одним из наиболее стратегически важных партнеров Лондона в Закавказье.

В ходе однодневного визита поднимались темы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, российско-украинского конфликта и вопросы региональной безопасности.

Однако центральное место в дискуссиях занимал «исключительный потенциал» Баку для формирования торгового маршрута Средний коридор*, который напрямую поддерживает миссию Великобритании стать сверхдержавой в области энергоресурсов.

В заявлении посольства также отмечается, что Британия признает «ключевую роль» и «незаменимость» Азербайджана в управлении «сложной геополитической динамикой при сохранении региональной стабильности».

Стороны договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства, что позволит им еще теснее сотрудничать по стратегическим приоритетам, поясняется в заявлении посольства. «Успешное» завершение визита, по мнению британского ведомства, знаменует новую главу в отношениях Лондона и Баку.

* Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) — мультимодальный транспортный коридор, который соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ. Он включает железнодорожные и морские перевозки и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море в Европу. Он является альтернативой морским путям и позволяет быстрее доставлять грузы между Азией и Европой.