В Торжке Тверской области готовят к открытию новую детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику в городе Торжке Тверской области готовят к открытию, сообщили в аппарате правительства региона. Учреждение возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Сейчас специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, а также ведут работы внутри здания. Они оснащают помещения современным медоборудованием и уже смонтировали рентген-аппарат.
Новая поликлиника представляет собой трехэтажное здание с пристройкой для отделения лучевой диагностики. Там размещены кабинеты врача неотложной помощи, фильтр- и инфекционный боксы с отдельными входами. В учреждении будут работать участковые педиатры и специалисты узкого профиля. Еще там предусмотрены кабинеты для проведения физиопроцедур и прививок. Помимо этого, для пациентов обустроили игровые зоны.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.