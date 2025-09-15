В Торжке Тверской области готовят к открытию новую детскую поликлинику

Новая поликлиника представляет собой трехэтажное здание с пристройкой для отделения лучевой диагностики. Там размещены кабинеты врача неотложной помощи, фильтр- и инфекционный боксы с отдельными входами. В учреждении будут работать участковые педиатры и специалисты узкого профиля. Еще там предусмотрены кабинеты для проведения физиопроцедур и прививок. Помимо этого, для пациентов обустроили игровые зоны.