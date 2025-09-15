Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже пройдет тренинг по работе с персональными данными в организации

Участникам расскажут об особенностях формирования пакета локальных документов.

Источник: Национальные проекты России

Бесплатный тренинг, посвященный правилам обработки персональных данных в организациях, пройдет в Воронеже по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре поддержки предпринимательства.

Спикером мероприятия станет эксперт в области информационного права Светлана Кузеванова. Она объяснит, как правильно подавать уведомление в Роскомнадзор и проводить аудит сайта компании на соответствие законодательным требованиям. Также эксперт расскажет об особенностях формирования пакета локальных документов внутри организации.

Тренинг состоится 24 сентября с 10:00 до 12:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Свободы, 21. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.