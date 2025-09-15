В Воронеже пройдет тренинг по работе с персональными данными в организации

Бесплатный тренинг, посвященный правилам обработки персональных данных в организациях, пройдет в Воронеже по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре поддержки предпринимательства.
Спикером мероприятия станет эксперт в области информационного права Светлана Кузеванова. Она объяснит, как правильно подавать уведомление в Роскомнадзор и проводить аудит сайта компании на соответствие законодательным требованиям. Также эксперт расскажет об особенностях формирования пакета локальных документов внутри организации.
Тренинг состоится 24 сентября с 10:00 до 12:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Свободы, 21. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.