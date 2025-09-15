В Петровске Саратовской области завершают благоустройство сквера

Сквер на улице Московской в городе Петровске Саратовской области благоустраивают в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы находятся на завершающем этапе, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Так, на территории вымостили плиткой пешеходные дорожки, разместили скамейки и провели озеленение. Также вдоль улицы Московской смонтировали новые яркие светильники. Всего в этом году в регионе благоустроят 167 общественных пространств, в том числе 59 дворовых.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.