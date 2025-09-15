Опрос: главные события недели с 8 по 14 сентября 2025 года по мнению россиян

С 8 по 14 сентября 2025 года произошло множество событий, оказавшихся в фокусе общественного внимания:
Центробанк снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.
В США во время выступления перед студентами политический активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Позднее в тот же день он скончался в больнице.
На железных дорогах в Орловской и Ленинградской областях прогремели взрывы, движение поездов было временно остановлено.
В России прошло трехдневное голосование на выборах разных уровней — от губернаторских до органов местного самоуправления.
В Непале из-за блокировки социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к отставке правительства страны.
Израиль нанес авиаудары по руководству ХАМАС в столице Катара во время встречи, на которой обсуждали предложение Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Президент Польши подписал согласие на размещение войск НАТО на территории страны для усиления обороны.
Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2026 года.
Аэропорт Краснодара впервые с февраля 2022 года возобновил свою работу.
Предлагаем вам оценить, какие события вы считаете наиболее значимыми.