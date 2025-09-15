Ричмонд
Опрос: главные события недели с 8 по 14 сентября 2025 года по мнению россиян

Редакция Новостей Mail интересуется у читателей, какие события информационной повестки недели с 8 по 14 сентября 2025 года они считают самыми важными.

Ольга Толкачева
С 8 по 14 сентября 2025 года произошло множество событий, оказавшихся в фокусе общественного внимания:

Центробанк снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.

В США во время выступления перед студентами политический активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Позднее в тот же день он скончался в больнице.

На железных дорогах в Орловской и Ленинградской областях прогремели взрывы, движение поездов было временно остановлено.

В России прошло трехдневное голосование на выборах разных уровней — от губернаторских до органов местного самоуправления.

В Непале из-за блокировки социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к отставке правительства страны.

Израиль нанес авиаудары по руководству ХАМАС в столице Катара во время встречи, на которой обсуждали предложение Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Президент Польши подписал согласие на размещение войск НАТО на территории страны для усиления обороны.

Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2026 года.

Аэропорт Краснодара впервые с февраля 2022 года возобновил свою работу.

Предлагаем вам оценить, какие события вы считаете наиболее значимыми.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше