Зинаида Неярохина победила на дополнительных выборах в Заксобрание Дона

28,2 тысячи человек проголосовали за Зинаиду Неярохину в ходе депутатских выборов в донской парламент.

Источник: Комсомольская правда

Зинаида Неярохина победила на дополнительных депутатских выборах в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. Предварительные итоги после обработки 100% бюллетеней сообщает донской Избирком.

Кандидатуру Зинаиды Неярохиной (партия "Единая Россия) поддержали 28,2 тысячи человек (63,38% избирателей).

Александр Дедович (КПРФ) и Галина Жукова (ЛДПР) набрали 11,1 тысячи и 4,5 тысячи голосов соответственно (25,07% и 10,18% избирателей).

Напомним, 11 февраля 2025 года Зинаида Неярохина досрочно сложила полномочия председателя городской думы — главы города Ростова-на-Дону и была избрана председателем Ростовской-на-Дону городской Думы.

Награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Неоднократно поощрялась благодарственными письмами, почетными грамотами главы региона, Законодательного собрания Дона, мэра Ростова-на-Дону.

