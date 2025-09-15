Зинаида Неярохина победила на дополнительных выборах в Заксобрание Дона

Зинаида Неярохина победила на дополнительных депутатских выборах в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. Предварительные итоги после обработки 100% бюллетеней сообщает донской Избирком.
Кандидатуру Зинаиды Неярохиной (партия "Единая Россия) поддержали 28,2 тысячи человек (63,38% избирателей).
Напомним, 11 февраля 2025 года Зинаида Неярохина досрочно сложила полномочия председателя городской думы — главы города Ростова-на-Дону и была избрана председателем Ростовской-на-Дону городской Думы.
Награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Неоднократно поощрялась благодарственными письмами, почетными грамотами главы региона, Законодательного собрания Дона, мэра Ростова-на-Дону.
