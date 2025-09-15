В городе Тарко-Сале на Ямале построят школу

Современную школу построят в Южном микрорайоне города Тарко-Сале в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в службе государственного строительного Ямало-Ненецкого автономного округа.
Специалисты уже завершают монтаж фасада здания. Внутри они проводят отделку помещений, прокладывают электропроводку и устанавливают вентиляцию. Также мастера занимаются благоустройством прилегающей территории. Там разместят малые архитектурные формы, уличные тренажеры и ограждение. А еще на прилегающей территории обустроят футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.
В новой школе будут заниматься учащиеся начальных и средних классов. Для них оборудуют современные кабинеты, спортивные и актовые залы, двухэтажный библиотечный центр, коворкинг-зону и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.