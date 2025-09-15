В краснодарской больнице обновили приемное отделение

Капитальный ремонт провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в приемном отделении краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.
В частности, в отделении полностью обновили внутреннюю отделку и обустроили современную регистратуру. Кроме того, для машин скорой медицинской помощи оборудовали удобную подъездную дорогу.
Добавим, что ранее в лечебном учреждении отремонтировали детское приемное отделение. Сейчас работы продолжаются в кардиологическом и педиатрическом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.