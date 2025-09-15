СК изъял 21 млн рублей у экс-замначальника тыла внутренних войск

Уголовное дело в отношении Владимира Панова, который ранее возглавлял Управление расквартирования и строительства Главного командования ВВ МВД России, расследуется в ГВСУ СК РФ. По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год он получил взятку в размере 37 млн рублей. Деньги передавались через посредника от владельцев ООО «СК “Ремстройторг” Сергея Чечко и Антона Сибиля. Взятка предназначалась за общее покровительство и бездействие при нарушениях компанией своих обязательств по государственным контрактам для МВД России.