СК изъял 21 млн рублей у экс-замначальника тыла внутренних войск

Военные следователи Следственного комитета в ходе обысков изъяли 21 млн рублей наличными и установили свыше 40 объектов недвижимости у бывшего замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении Владимира Панова, который ранее возглавлял Управление расквартирования и строительства Главного командования ВВ МВД России, расследуется в ГВСУ СК РФ. По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год он получил взятку в размере 37 млн рублей. Деньги передавались через посредника от владельцев ООО «СК “Ремстройторг” Сергея Чечко и Антона Сибиля. Взятка предназначалась за общее покровительство и бездействие при нарушениях компанией своих обязательств по государственным контрактам для МВД России.
В 2020 году экс-генерал был осужден Ростовским гарнизонным военным судом за злоупотребление должностными полномочиями. Тогда ему был назначен штраф в 400 тыс. рублей и запрет на 1,5 года занимать государственные должности.
ООО “СК “Ремстройторг” ликвидировано из-за банкротства в 2018 году. Чечко в 2017 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 155 млн рублей. Его партнер заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, объявлен в международный розыск Интерполом и, как известно, проживает в Испании.