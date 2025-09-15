Ричмонд
В Ростове-на-Дону открыли модернизированный Дворец спорта

Вместимость учреждения благодаря проведенным работам увеличилась почти вдвое.

Дворец спорта в Ростове-на-Дону открыли после капитального ремонта, проведенного в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

После реконструкции вместимость учреждения увеличилась почти вдвое. Теперь в здании смогут находиться до 4 тысяч зрителей. В ходе работ специалисты также обустроили хоккейную коробку и заменили все инженерные системы. При этом на фасаде Дворца спорта отреставрировали исторические барельефы.

Помимо этого, рабочие облагородили прилегающую территорию. Там смонтировали светомузыкальный фонтан, а еще обустроили зоны для воркаута.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.