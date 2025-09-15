В Ростове-на-Дону открыли модернизированный Дворец спорта

После реконструкции вместимость учреждения увеличилась почти вдвое. Теперь в здании смогут находиться до 4 тысяч зрителей. В ходе работ специалисты также обустроили хоккейную коробку и заменили все инженерные системы. При этом на фасаде Дворца спорта отреставрировали исторические барельефы.