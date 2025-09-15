В поселке Быково Волгоградской области отремонтируют здание для музея

Ремонт здания, где разместится районный историко-краеведческий музей, начался в рабочем поселке Быково Волгоградской области. Работы проводят по нацпроекту «Семья», сообщили в «Быково-медиа».
Глава Быковского муниципального района Александр Рычагов рассказал, что строителям предстоит заменить кровлю, обновить фасад, провести перепланировку комнат, установить новые окна и двери, привести в порядок полы в помещениях, смонтировать современные системы отопления и канализации. Работы планируется завершить весной следующего года.
Напомним, что Быковский районный историко-краеведческий музей был открыт 6 октября 1995 года в здании местного центра культуры и досуга. За эти годы количество экспонатов сильно увеличилось. И чтобы была возможность пополнять коллекцию, было принято решение реконструировать другое здание для музея.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.