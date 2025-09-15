В поселке Быково Волгоградской области отремонтируют здание для музея

Напомним, что Быковский районный историко-краеведческий музей был открыт 6 октября 1995 года в здании местного центра культуры и досуга. За эти годы количество экспонатов сильно увеличилось. И чтобы была возможность пополнять коллекцию, было принято решение реконструировать другое здание для музея.