Редчайшие рукописи и монеты VIII века нашли в Ахсикенте

Это 27 книг и 68 новых монет. Как отмечают археологи, рукописная книга, а она отличается изящной арабской вязью, посвящена различным областям науки. Здесь сведения о медицине, астрономии, геометрии. По мнению специалистов, подобные книги свидетельствуют о высоком уровне развития науки в тот период.
Некоторые монеты относятся к эпохам Саманидов и Караханидов. Есть и выпущенные в 1667—1670 годах в Швеции и в 1836 году в Великобритании.
Уникальная рукописная книга на арабском языке содержит ценные сведения по геометрии, математике, астрономии и медицине. Фото: t.me/namvilhok.
Первые серебряные монеты были изготовлены в III веке до нашей эры. На их лицевой стороне изображались портреты царей, а на оборотной стороне — различные божества, священные животные или указывались имена правителей.
Раскопки в комплексе Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, продолжаются.
Ахсикент (Ахсикет) — городище на правом берегу Сырдарьи в селе Шаханд на территории современной Наманганской области Узбекистана. Площадь города составляла примерно 30 гектаров.
В составе города три части: цитадель с дворцом владетеля, шахристан — основная городская часть и рабад — район, где жили ремесленники.
Археологи обнаружили на территории городища артефакты разных периодов. Это керамический кувшин с красным ангобом, датируемый