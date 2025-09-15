Ричмонд
Редчайшие рукописи и монеты VIII века нашли в Ахсикенте

В Наманганской области Узбекистана обнаружили редкие рукописи и монеты VIII века. Их отчеканили в период Аббасидов.

Это 27 книг и 68 новых монет. Как отмечают археологи, рукописная книга, а она отличается изящной арабской вязью, посвящена различным областям науки. Здесь сведения о медицине, астрономии, геометрии. По мнению специалистов, подобные книги свидетельствуют о высоком уровне развития науки в тот период.

Некоторые монеты относятся к эпохам Саманидов и Караханидов. Есть и выпущенные в 1667—1670 годах в Швеции и в 1836 году в Великобритании.

Уникальная рукописная книга на арабском языке содержит ценные сведения по геометрии, математике, астрономии и медицине. Фото: t.me/namvilhok.

Первые серебряные монеты были изготовлены в III веке до нашей эры. На их лицевой стороне изображались портреты царей, а на оборотной стороне — различные божества, священные животные или указывались имена правителей.

Раскопки в комплексе Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, продолжаются.

Ахсикент (Ахсикет) — городище на правом берегу Сырдарьи в селе Шаханд на территории современной Наманганской области Узбекистана. Площадь города составляла примерно 30 гектаров.

В составе города три части: цитадель с дворцом владетеля, шахристан — основная городская часть и рабад — район, где жили ремесленники.

Археологи обнаружили на территории городища артефакты разных периодов. Это керамический кувшин с красным ангобом, датируемый I—II вв.еками нашей эры, предметы, относящиеся к научно-исследовательской деятельности XI—XII вв.еков — чернильницы, остатки лаборатории по разделению химических веществ и геологических элементов, медные и бронзовые монеты, различные металлические изделия.