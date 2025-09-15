Редчайшие рукописи и монеты VIII века нашли в Ахсикенте

Это 27 книг и 68 новых монет. Как отмечают археологи, рукописная книга, а она отличается изящной арабской вязью, посвящена различным областям науки. Здесь сведения о медицине, астрономии, геометрии. По мнению специалистов, подобные книги свидетельствуют о высоком уровне развития науки в тот период.