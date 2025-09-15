Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух школах Сургутского района Югры открыли классы искусств

Ребята учатся там играть на гуслях и аккордеоне и изучают фольклор.

Источник: Национальные проекты России

Классы искусств открыли в школах деревни Русскинской и села Угут Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщил глава региона Андрей Трубецкой. Создание условий для самореализации детей — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».

«Дети из отдаленных поселений получили возможность обучаться по программам в области искусств. Оба класса являются своего рода филиалами Локосовской детской школы искусств. В каждом занимается по 25 учеников. В Русскинской ребята учатся играть на гуслях и аккордеоне, в Угуте изучают фольклор», — написал в своих соцсетях Трубецкой.

Со школами сотрудничают и другие учебные заведения — как высшие, так и средние профессиональные. Их педагоги проводят для учеников общеобразовательных заведений различные мастер-классы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.